'Fuenteovejuna' y 'Los nuestros' encabezan con 5 nominaciones cada una la lista de candidaturas a los Premios Max

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MÉRIDA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Fuenteovejuna', de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y 'Los nuestros', del Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM) y Teatre Nacional de Catalunya, son los dos espectáculos que aspiran a más categorías en los XXIX Premios Max de las Artes Escénicas, que se entregan el próximo 1 de junio, en el Teatro Romano de Mérida.

El listado definitivo de las candidaturas a las 22 categorías de este año, dos más que en la edición anterior, los ha dado a conocer este miércoles, a través de un comunicado, la Fundación SGAE.

Ambas obras se disputarán el premio al Mejor Espectáculo de Teatro con 'La tercera fuga', del Teatre Nacional de Catalunya, que acumula asimismo cuatro nominaciones; '1936', de Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM), El Terrat de Produccions, Check-in Producciones, con tres; y 'El entusiasmo', de Buxman Producciones (Teatro Kamikaze), Centro Dramático Nacional (CDN - INAEM).

En la categoría Mejor espectáculo de danza aparecen 'Carrer 024', de Sol Picó; 'Doma', de DDC Danza - Daniel Doña; 'Faula', de Roser López Espinosa, Consorci Mercat de les Flors; 'Folk as queer', de La Ikònica; y 'No', de La Venidera, Centro Danza Matadero - Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, Festival Grec, Fira Mediterrània de Manresa.

El Mejor espectáculo musical o lírico saldrá de 'Hacia ecos de lo sagrado', de Nao d'amores; 'Nozing', de Ual.la; 'Opereta Imaginaria', de Centaure Produccions y Centre de les Arts Lliures - Joan Brossa. La categoría de Mejor espectáculo de calle se la disputarán 'Gota', de Txema Muñoz; 'Triplette', de LaBú Teatre y Cris Clown; y 'Welcome & Sorry', de Ganso&Cía.

Los tres espectáculos seleccionados para público infantil, juvenil o familiar son '¡Soy salvaje!', de La Maquiné; 'El bosque de Coco', de La Buena Compañía; y 'La Maestra', de Anita Maravillas & Portal 71. A su vez, el Mejor espectáculo revelación cuenta con las candidaturas de 'Taxidermia de una alondra', de Iván López-Ortega, 'Torcidxs', de Ane Sagüés Abad (Las Nenas Theatre); y 'Zorra Dorada', de Elisa Forcano y Barbecho Productions.

En Mejor autoría teatral se encuentran Lucía Carballal, por 'Los nuestros'; Santiago Cortegoso, por 'Reconversión'; Victoria Szpunberg y Albert Pijuan, por 'La tercera fuga'; y la Mejor autoría revelación se la disputarán Elisa Forcano, por 'Zorra Dorada', Iván López-Ortega, por 'Taxidermia de una alondra'; y Rosa Escrig, por 'Polígono'.

La categoría de Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica ha seleccionado a Ainhoa Amestoy por 'Los cuernos de Don Friolera'; Pablo Messiez por 'Personas, lugares y cosas'; y Xavo Giménez por 'Yo soy 451'.

En Mejor composición musical para espectáculo escénico aparecen Fran Lasuen por 'La Maestra'; Modesto Lai y Alba Rubio por 'Nozing' y Raquel Molano Aylagas, Pablo Miguel Peña de Huelva y Darío del Moral Martínez por 'Fuenteovejuna'.

Para la Mejor coreografía, han sido seleccionados Daniel Doña y Cristian Martín por 'Doma'; Irene Tena y Albert Hernández por 'No' y Roser López Espinosa por 'Faula'; En Mejor diseño de producción privada aparecen El Aedo Teatro por 'Poeta (perdido) en Nueva York'; La Cubana por 'L'amor venia amb taxi'; y Sol Picó por 'Carrer 024'.

Lucía Carballal, por 'Los nuestros'; Rakel Camacho Ríos, por 'Fuenteovejuna'; y Victoria Szpunberg, por 'La tercera fuga', aspiran a la Mejor dirección de escena; mientras que Beatriz San Juan y Miquel Angel Raió, por '1936' (diseño de espacio escénico y videoescena); Blanca Añón, por 'Orlando' (diseño de espacio escénico); y 'Cube.bz', por Little Women (diseño de espacio escénico), son los seleccionados a la Mejor diseño de espacio escénico y videoescena.

El Mejor diseño de vestuario saldrá de Agustín Petronio, por 'Orlando'; Pau Aulí Nadal, por 'Little women'; y Rosa García Andújar, por 'Fuenteovejuna'. El Mejor diseño de iluminación, cuenta con Ion Chávez, por 'La Maestra'; Nuno Meira, por 'Orlando'; y Pedro Yagüe, por 'Blaubeeren', como candidatos.

El premio a la Mejor actriz recaerá en Irene Escolar, por 'Personas, lugares y cosas'; Lidia Otón, por 'Los cuernos de Don Friolera'; o Mona Martínez por 'Los nuestros'; mientras que a premio a Mejor actor optan Miki Esparbé por 'Los nuestros'; Ton Vieira por 'La tercera fuga' y Xavo Giménez por 'Yo soy 451'.

Las candidatas a Mejor intérprete femenina de danza son Elisa Forcano por 'Zorra Dorada'; Irene Tena, por 'No', e Isabel Vázquez Torres por 'Zambra de la buena salvaje'; y los candidatos en la categoría masculina son Albert Hernández por 'No'; Genaro Cibils por 'Faula'; y Juan Berlanga por 'Juancaballo'.

Finalmente, el Mejor elenco de danza se lo disputarán 'Carrer 024', de Sol Picó; 'Faula', de Roser López Espinosa, Consorci Mercat de les Flors; y 'Folk as queer', de La Ikònica; mientras que en Teatro, han sido seleccionadas '1936', 'Fuenteovejuna' y 'La tercera fuga'.

FINALISTAS DE 174 ESPECTÁCULOS CANDIDATOS

Estos galardones, organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, tienen como propósito estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de España, además de la promoción de los espectáculos de la temporada.

Estos finalistas han salido de los 174 espectáculos candidatos --se aceptaron a concurso 512 espectáculos--. De ellos saldrán los ganadores, que se darán a conocer el 1 de junio en la gala que se celebrará en el Teatro Romano, también con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, la dirección general de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Klemark Performing Arts & Music Management y el Grupo Eulen.

La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, el Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play.

MÁS CATEGORÍAS

Como novedad en esta edición, los Premios Max amplían a 22 las categorías a concurso, incorporando reconocimientos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto. Además, aquellos creadores que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

Estas dos categorías se suman a las 20 tradicionales y los tres trofeos de designación directa: el Premio Max de honor, que ha distinguido al productor, gestor cultural y empresario teatral Jesús Cimarro; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera; y el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos años como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las Artes Escénicas en el estado español, congregando en sus últimas ediciones a más de medio millar de espectáculos en competición.