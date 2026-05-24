Archivo - Fundación CB organiza las II Jornadas de Historia de la Fotografía en Extremadura los días 12 y 13 de marzo de 2027 - FUNDACIÓN CB - Archivo

BADAJOZ 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Badajoz ha anunciado ya que sus II Jornadas de Historia de la Fotografía en Extremadura se celebrarán los días 12 y 13 de marzo de 2027 en el Edificio Montesinos 22 de Badajoz.

Estas jornadas se configuran como un foro estable dedicado a la historia de la fotografía en el ámbito regional y como un espacio de encuentro, reflexión y debate en torno al estudio, la conservación y la difusión del patrimonio fotográfico.

El encuentro, que ya celebró una primera edición en 2025, reunirá a investigadores, estudiantes de distintas disciplinas, profesionales de archivos, bibliotecas y museos, fotógrafos, coleccionistas y personas interesadas en la fotografía como fuente histórica, artística y documental.

El principal objetivo de la iniciativa es promover el conocimiento de la imagen y favorecer el reconocimiento de la diversidad de sus usos y perspectivas, fomentando el diálogo entre instituciones, universidades, centros de investigación, profesionales del sector y ciudadanía, especifica la fundación en un comunicado.

A través de ponencias, comunicaciones y mesas de debate, se abordan cuestiones relacionadas con la investigación, gestión, preservación y difusión de fondos y colecciones fotográficos.

Las jornadas buscan, asimismo, abrir un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias que permita "fortalecer" redes de colaboración, compartir metodologías y avanzar en la valorización del patrimonio fotográfico como parte "esencial" de la memoria cultural y la identidad extremeña.

El lema de esta edición, 'Extremadura en las grandes colecciones fotográficas', orienta una parte de las intervenciones hacia el análisis de la presencia y representación del territorio en distintos contextos de conservación, colección y circulación de la imagen.

El programa se articulará en tres bloques temáticos: Extremadura en las colecciones privadas, centrado en fondos particulares; Extremadura en las colecciones institucionales, enfocado en archivos, bibliotecas, museos y otras entidades; y Fotógrafos en Extremadura, dedicado al estudio de autores vinculados al territorio.

La fundación anima a interesados en enviar propuestas que aborden la fotografía desde cualquier perspectiva histórica, artística, documental o tecnológica. Para ello, ha habilitado un formulario en la página de las jornadas. El plazo de envío de propuestas de comunicación permanecerá abierto desde el 20 de mayo hasta el 15 de noviembre de 2026.

Las jornadas están organizadas por la Fundación CB, a través del Centro de la Documentación y de la Imagen de Extremadura (CDIEX), en colaboración con instituciones académicas y culturales como la Universidad de Extremadura y la Fundación José Gordillo, y con el asesoramiento de la investigadora Matilde Muro.