La Gala Extrema Ciber reunirá en Badajoz el próximo 26 de mayo al ecosistema regional de innovación y ciberseguridad

Archivo - Cartel de la Gala Extrema Ciber que se celebra el 26 de mayo de 2026 en Badajoz. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura celebrará el próximo 26 de mayo, en el Auditorio Ibercaja de Badajoz, la Gala Extrema Ciber, un encuentro cuyo objetivo es reconocer la innovación y las buenas prácticas en materia de ciberseguridad desarrolladas en la región, así como reforzar la colaboración entre empresas, instituciones, profesionales, 'startups' y comunidad tecnológica.

La gala se enmarca en las acciones impulsadas a través de ExtremaCiber, iniciativa orientada a promover la cultura de la ciberseguridad en Extremadura mediante actividades de sensibilización, formación, divulgación y apoyo al ecosistema digital extremeño.

El acto reunirá a representantes del ámbito empresarial, universitario, tecnológico e institucional vinculados al desarrollo de soluciones de protección digital y transformación tecnológica, según detalla la Junta de Extremadura en un comunicado.

Durante la jornada se celebrará la entrega de reconocimientos del Concurso Extrema Ciber, una iniciativa que persigue identificar y visibilizar proyectos impulsados desde distintos ámbitos de la sociedad extremeña relacionados con la innovación, la prevención, la protección de infraestructuras digitales, la divulgación y el desarrollo de nuevas soluciones de ciberseguridad.

La convocatoria ha reunido propuestas promovidas por empresas, universidades, administraciones públicas, startups y profesionales especializados, como manera de reflejar el crecimiento del ecosistema regional vinculado a la seguridad digital y el creciente interés por impulsar entornos tecnológicos más seguros, resilientes y preparados para afrontar los retos actuales.

PROGRAMA

La gala incluirá además la conferencia 'La ciberseguridad en la era de la innovación radical', impartida por el fundador de Multiversial y experto en innovación estratégica y transformación digital, Carlos Molina, quien abordará el impacto de la inteligencia artificial, los nuevos modelos tecnológicos y la evolución de las amenazas digitales sobre la seguridad de organizaciones y servicios.

Asimismo, el programa contempla la mesa redonda 'Ciberseguridad 2030: anticipar, innovar y proteger', centrada en analizar las tendencias que marcarán el futuro del sector y el papel de la colaboración entre administraciones públicas, empresas, centros tecnológicos y startups.

En ella participarán el director general de Servicios Digitales Críticos de la Junta de Extremadura, Antonio Fernández Requejo; la CEO y fundadora de AICIR, Patricia Moreno Luna; y el cofundador de Himalaya Computing, Alejandro Cristo García, quienes compartirán diferentes perspectivas sobre innovación, inteligencia artificial, resiliencia digital y desarrollo del ecosistema tecnológico.

El evento tendrá carácter gratuito hasta completar aforo y concluirá con un espacio de networking dirigido a facilitar el intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración entre los participantes.

ExtremaCiber es una iniciativa de la Junta de Extremadura desarrollada en colaboración con Incibe y cofinanciada con fondos de la Unión Europea - Next Generation EU.