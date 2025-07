Gallardo afirma que no va a dar un "paso atrás" en la Asamblea pese al "mazo en la mano" de PP y Vox para destruirlo

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que no piensa sar un "paso atrás" en la Asamblea pese al intento de PP y Vox de callarle, ha dicho, y de destruirlo "políticamente".

"No les va a salir bien. No estoy solo, ni pienso dar un paso atrás. Si pensaban que esto me iba a hundir, se han equivocado de adversario. Que lo tengan claro: no me van a callar", ha espetado en referencia a PP y a Vox el líder de los socialistas extremeños, quien considera que ambas formaciones le quieren "callado" y "fuera de la Asamblea, lejos de la verdad" porque él les estorba, ha dicho, y quieren destruirlo "políticamente" con el "mazo en la mano".

"Me quieren callado, fuera de la Asamblea de Extremadura, lejos de la verdad. Me quieren destruir políticamente. No lo disimulan, ni lo intentan. El PP y Vox llevan semanas con el mazo en la mano, tratando de convertir una cuestión administrativa en una ejecución política", ha sentenciado en una entrada en redes sociales, recogidas por Europa Press.

En este punto, se pregunta dónde están las pruebas en su contra o el "escándalo", e incide en que "cuando no pueden contigo en las urnas intentan aplastarte con barro y con lodo" porque, según indica, a PP y a Vox "les molesta" que él "siga hablando, que siga denunciando sus mentiras, que siga liderando la oposición". "Les estorbo", ha espetado.

Al respecto, Gallardo recalca que el objetivo del PP y Vox es que él no pueda mirarles a los ojos desde su escaño "y decirles lo que nadie más se atreve a decir". "Quieren apagarme la voz porque saben que representa a miles de extremeños que no se resignan", espeta el socialista, quien asevera que esto "no les va a salir bien" y que él no piensa dar "un paso atrás".

"Pero no les va a salir bien. No estoy solo, ni pienso dar un paso atrás. Si pensaban que esto me iba a hundir, se han equivocado de adversario. Que lo tengan claro: no me van a callar", insiste.