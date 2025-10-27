Gallardo cree que Guardiola quiere "adelantar" elecciones para mantener la "gran mentira" sobre el hermano de Sánchez

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha considerado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, tiene el "mandato" de Alberto Núñez Feijóo de "adelantar" elecciones en la comunidad, y que ésta así pretende cumplirlo al verlo como una "oportunidad" de mantener la "gran mentira" sobre el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.

"Yo creo que también Guardiola, además del mandato de Feijóo para convocar elecciones en Extremadura, ha decidido que no se conozca la verdad y por eso quiere también adelantar las elecciones porque es una oportunidad de mantener esta gran mentira... Si realmente hay juicio y se conoce la verdad, la verdad es que no hay nada", ha sentenciado en una entrevista este lunes en Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press.

Asimismo, sobre su situación judicial al hilo de dicha contratación y si la misma pudiera influir negativamente en el PSOE ante un posible adelanto electoral en Extremadura por parte de la 'popular' María Guardiola, el socialista ha señalado que tiene "muy claro" que cuenta con el "apoyo" de su partido y, "especialmente" con el aval de dos primarias que ha ganado en la comunidad; y ha defendido que "si realmente hay juicio y se conoce la verdad, la verdad es que no hay nada" en el caso del contrato del hermano de Sánchez.

A todo ello se une, además, que "muchos" ciudadanos en Extremadura le están trasladando, ha dicho, que un adelanto electoral "puede ser también una oportunidad para acabar con las políticas de Guardiola, las políticas que recortan a las clases medias y trabajadoras y privilegian a aquellos que no necesitan de la política para poder vivir".

