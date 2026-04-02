El Gobierno central impulsa un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Trujillo con una inversión de 8 millones de euros

Archivo - Imagen de archivo de un guardia civil - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España destinará 8 millones de euros a la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en la localidad cacereña de Trujillo, en el marco del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE).

Esta actuación forma parte de la segunda fase del plan, impulsado por el Ministerio del Interior, que contempla una inversión global de 900 millones de euros hasta el año 2034.

El proyecto de Trujillo se enmarca en la mayor inversión realizada en infraestructuras de seguridad durante la etapa democrática, con el objetivo de modernizar, ampliar y mejorar las instalaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo el territorio.

La segunda fase del PLISE supone un incremento del 50 por ciento respecto a la primera, desarrollada entre 2019 y 2025 y dotada con 600 millones de euros. Del total previsto, 800 millones se destinarán a la reforma, rehabilitación y construcción de nuevos inmuebles adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

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