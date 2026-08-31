El Gobierno reparte más de 7,1 millones para acelerar la implantación de Inteligencia Artificial en empresas extremeñas

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, presenta un avance de las consultas que la ciudadanía ha realizado entre enero y junio de este año al servicio 017 ‘Tu ayuda en Ciberseguridad’, en el Ministerio para la Tran - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTANDER/MÉRIDA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha resuelto las convocatorias de Red IA y Red IA Salud, con una inversión total de 180 millones de euros, para el impulso en el país de 372 proyectos de inteligencia artificial (IA), nueve de ellos en Extremadura.

En concreto, de esos 180 millones, un montante de 7,16 millones han ido a parar a nueve proyectos empresariales de Extremadura, seis de los proyectos de Red IA y tres de Red IA Salud.

El anuncio de la dotación nacional lo ha realizado el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante su intervención en el 40 'Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones' de Ametic, la patronal de la industria digital en España, que se celebra estos días en Santander.

La cita reúne a los distintos actores del ecosistema digital (administraciones, empresas, sector académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil) para abordar el reto de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar, impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo.

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