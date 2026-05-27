El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana se corona como Mejor Nuevo Artista en los Premios de Academia de la Música

Sanguijuelas del Guadiana durante la gala de entrega de los Premios de la Academia de la Música, a 26 de mayo de 2026, en Madrid - Ángel Díaz Briñas - Europa Press

MADRID/ MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana ha sido galardonado como el Mejor Nuevo Artista, en los III Premios de la Academia de la Música que se entregaron este pasado martes en Madrid.

Los tres componentes de esta banda de Extremadura recogieron este premio, que les reconoce como Mejor Nuevo Artista por su álbum 'Revolá', publicado en 2025.

La gala fue presentada por la cantante y actriz Leonor Watling, y tuvo a Rosalía como la gran triunfadora, aunque no pudo asistir, ya que obtuvo ocho de los galardones por su último disco, 'Lux', entre ellos el de Artista del Año, Mejor Canción por 'La Perla', Álbum del Año, Mejor Álbum Pop o Mejor Compositora.

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