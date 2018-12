Un grupo de personas se concentra en Mérida por Sota, la perra abatida por un guardia urbano de Barcelona

Publicado 23/12/2018 10:42:13 CET

MÉRIDA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de medio centenar de personas se ha concentrado este sábado en la Plaza de España de Mérida para apoyar a Tauri, el joven que se gana la vida vendiendo artesanía y que vive en la calle en Barcelona junto a su perra Sota, abatida por un tiro en la cabeza por un guardia urbano este pasado miércoles.

El acto tenía como objetivo congregar a quienes han sentido una "enorme indignación y tristeza" al ver las imágenes del altercado, y así mostrar la solidaridad con Tauri, la repulsa por la que consideran una "actuación policial desproporcionada e injusta" y pedir públicamente que se esclarezcan unos hechos que han "conmocionado a gran parte de la sociedad".

Cabe recordar que desde el mismo miércoles miles de ciudadanos de todo el país han expresado su rechazo a lo ocurrido en redes sociales, donde el hashtag #JusticiaParaSota ha alcanzado una gran repercusión, siendo trending topic este jueves en Twitter.

Además, se han producido en Barcelona varias concentraciones en protesta por su muerte y este mismo fin de semana había convocatorias similares en Bilbao, Valencia, Madrid, Gijón, Palma de Mallorca y Sevilla.

La organizadora de la concentración en Mérida, Irene Escudero, ha dado las gracias a todos los asistentes que la han acompañado y ha animado a la sociedad a no permanecer impasible ante las injusticias.

"Hechos como éste no deben quedar impunes. Los ciudadanos tenemos que salir a la calle para mostrar nuestra repulsa y reclamar que se depuren responsabilidades. ¿Cuántos inocentes más deben morir para que esto cambie? Sus muertes y el sufrimiento de los que dejaron atrás no pueden ser en vano, no podemos olvidarlos. Bajo mi humilde opinión, creo los grandes logros de la historia fueron llevados a cabo por un pueblo unido, que sale a la calle a pelear. Solo hace falta implicarse y proponérselo", ha señalado.