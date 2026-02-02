La Guardia Civil busca a un hombre de Cabeza del Buey desaparecido desde este domingo

MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil busca a un hombre de Cabeza del Buey (Badajoz) de 61 años y cuya desaparición fue denunciada por familiares este pasado domingo, día 1.

Estos familiares apuntaron que el desaparecido podría haberse llevado su vehículo, que ha sido localizado en las inmediaciones del embalse de Siruela, según han apuntado fuentes de este cuerpo.

El dispositivo de búsqueda continúa este lunes en la zona y está integrado por patrullas de la Guardia Civil, de seguridad ciudadana, GEAS y por miembros del grupo cinológico.

El varón desaparecido responde al nombre de Ángel, mide 1,75 metros de estatura y pesa unos 80 kilos, según los datos aportados por la Guardia Civil.