La Guardia Civil detiene a dos hombres como autores de 11 robos en bares de la provincia de Badajoz y busca a otros dos

Un agente de la Guardia Civil analiza las imágenes del robo - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos vecinos de las localidades pacenses de Talarrubias y Puebla de Alcocer como presuntos miembros de un grupo dedicado al robo en establecimientos hosteleros de la provincia de Badajoz, y busca a otros dos que están "plenamente identificados".

Este es el resultado de la operación 'Siberslot', que se inició tras una serie de robos perpetrados en bares y restaurantes principalmente, ubicados en distintas localidades de la comarca de La Serena.

Los autores de los robos, tras forzar los accesos de los inmuebles, además de sustraer bebidas y otros productos existentes, forzaron máquinas recreativas instaladas y cajas registradoras para apoderarse del dinero que contenían en su interior.

Las investigaciones confluyeron en la autoría de robos similares perpetrados en bares de la comarca siberiana, por parte de un grupo delictivo cuyos componentes previamente planificaban los robos "de manera concertada y coordinada", y para que se desplazaban hasta el lugar y huían posteriormente en vehículos de su propiedad, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Con las pruebas periciales y revisión de imágenes durante el desarrollo de esta operación, se pudo averiguar la identidad de sus cuatro integrantes, que son cuatro vecinos de las localidades pacenses de Talarrubias y Puebla de Alcocer.

Así, durante la pasada semana, se pudo detener a uno de ellos en su lugar de residencia y a otro que se encontraba privado de libertad en el centro penitenciario de Badajoz, a las que se les han instruido diligencias por su implicación en un total de 11 robos perpetrados en Castuera, Esparragosa de la Serena, Zalamea de la Serena, Quintana de la Serena, Orellana, Acedera, Guadalperales, Gargaligas, Puebla de Alcocer, Garbayuela y Risco.

En estos robos sustrajeron más de 30.000 euros de las cajas registradoras y máquinas registradoras, bebidas y otros productos, además de causar cuantiosos daños en los establecimientos.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia correspondientes de Castuera y Herrera del Duque, mientras la Guardia Civil continúa la investigación para tratar de localizar a los otros dos coautores que se encuentran "plenamente identificados".