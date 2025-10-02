La Guardia Civil detiene a un miembro de un grupo de "cogoteros" cuando robaba en un coche en Navalmoral de la Mata

El detenido es conducido al cuartel de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

La detención se produjo tras una persecución a pie y a pesar de la fuerte resistencia ofrecida por el ahora detenido

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 47 años, integrante de un banda itinerante especializada en robos, denominados "cogoteros", cuando cometía un robo en el interior de un vehículo estacionado en el aparcamiento de un supermercado de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de septiembre, cuando agentes del puesto de Navalmoral de la Mata observaron un vehículo ocupado por cuatro personas que "comenzaron a realizar maniobras sospechosas".

En una de las vueltas a los aparcamientos, uno de los ocupantes del vehículo descendió y comenzó a forzar la cerradura de un turismo con un objeto metálico, tras lo que logró sustraer un bolso del interior.

Al ser sorprendido por uno de los agentes, el autor "intentó huir a la carrera arrojando el bolso sustraído y otros efectos al suelo", pero tras una persecución a pie y después de tratar de zafarse agrediendo al agente, fue finalmente reducido y detenido.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales se comprobó que el detenido, de 47 años, tenía numerosos antecedentes policiales por hurtos y robos, cometidos, mediante el mismo 'modus operandi', en distintas provincias de España, 45 de ellos solo en lo que va de año 2025.

Por este motivo, este hombre fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata, mientras que la investigación continúa abierta para identificar y detener al resto de los integrantes del grupo, así como para esclarecer otros posibles hechos cometidos en la zona.

Explica la Guardia Civil que este tipo de delitos habían generado cierta preocupación entre la población de la localidad, al haberse detectado un aumento de casos en aparcamientos de grandes superficies durante el presente año 2025.

GRUPOS ITINERANTES ESPECIALIZADOS EN ROBOS

Cabe destacar que los denominados "cogoteros" son grupos itinerantes y organizados, especializados en hurtos y robos mediante engaño y distracción, que suelen desplazarse en vehículos de alquiler, operan en distintas localidades y actúan de manera coordinada en grupos de tres o cuatro personas.

Entre sus métodos más habituales destacan "la siembra" en la que hacen caer monedas o simulan un descuido para distraer a la víctima y sustraer bolsos o carteras del vehículo, o la distracción y engaño, por el que solicitan indicaciones o ayuda para apartar a la víctima de su vehículo.

También vigilan a clientes durante el pago en una caja para obtener el PIN y sustraer la tarjeta bancaria, utilizándola después en compras o cajeros.

Ante esta situación, la Guardia Civil recomienda a los ciudadanos no dejar objetos de valor a la vista en los vehículos, vigilar especialmente las pertenencias de personas mayores, proteger el PIN durante el pago y alertar a la Guardia Civil ante cualquier comportamiento sospechoso.