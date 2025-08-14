La Guardia Civil empieza a multar las desobediencias de vecinos que no atienden la orden de evacuación por el incendio

Un agente de la Guardia Civil en el incendio de Jarilla - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha empezado a multar, en base a la Ley de Protección Civil, las desobediencias de ciudadanos que no atienden la orden de evacuación como consecuencia del incendio de Jarilla (Cáceres).

Cabe destacar que se mantienen evacuadas las poblaciones cacereñas de Jarilla, Cabezabellosa y Villar de Plasencia, mientras que permanece confinada Oliva de Plasencia, según ha recordado el 112 de Extremadura en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha confirmado la presencia de ciudadanos en municipios que cuentan con orden de evacuación, a quienes ha dicho que, aunque empatiza con ellos, cuando pasen unos días, se darán cuenta de que la mejor decisión es poner a salvo sus vidas.