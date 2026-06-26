La Guardia Civil intercepta un vehículo a la altura de Guareña que transportaba más de un kilo de cocaína

Interceptan un vehículo con más de un kilo de cocaína - GUARDIA CIVIL

GUAREÑA (BADAJOZ), 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en la A-5 a la altura de la localidad pacense de Guareña un vehículo que transportaba más de un kilo de cocaína en un doble fondo, cuyos dos ocupantes han sido detenidos.

Este es el resultado de la Operación 'Brigbrain Colibrí' que se inició a principios de año, cuando los agentes observaron la actividad de un vecino del municipio toledano de Las Ventas de Retamosa, quien "se trasladaba con mucha frecuencia y por una duración escasa de tiempo" a Badajoz, por lo que sospecharon que se podría estar dedicando a transportar sustancias estupefacientes desde su localidad de residencia, hasta puntos conocidos de distribución y venta de drogas.

Con los dispositivos de servicio establecidos en torno a este hombre, el pasado viernes fue interceptado en su vehículo cuando circulaba por la autovía A-5 dentro del término municipal de Guareña.

Así, los agentes realizaron una "inspección minuciosa" tanto de sus pertenencias como del vehículo, y apoyados por un perro adiestrado en la búsqueda de sustancias estupefacientes, descubrieron un doble fondo o caleta realizada en la parte inferior horizontal de la carrocería de la puerta del conductor, donde ocultaba un paquete cuidadosamente envasado al vacío, que contenía en su interior 1.049 gramos de cocaína.

De esta sustancia podría obtenerse en el mercado ilícito casi 5.000 dosis, según calcula la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras su detención y una vez coordinados con el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Don Benito, se llevó a cabo el registro de su domicilio en el que convive con una mujer, donde los agentes intervinieron, además de una libreta con supuestas anotaciones de comercialización de droga, 4.000 euros (en billetes de 50) que supuestamente habría obtenido con su venta.

Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias por un supuesto delito relativo a tráfico de drogas, investigando también a la mujer por su implicación en los hechos.

Una vez puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, decretó su ingreso en prisión.