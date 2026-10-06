La Guardia Civil investiga a tres personas por 43 robos de catalizadores en localidades de Badajoz, Sevilla y Huelva

Un agente de la Guardia Civil revisa imágenes en la pantalla de un ordenador. - GUARDIA CIVIL

BADAJOZ, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos vecinos de la localidad onubense de Minas de Riotinto como presuntos autores materiales de 43 delitos de hurto de catalizadores en distintas localidades de la provincia de Badajoz, Sevilla y Huelva.

Asimismo, se ha investigado a otra vecina de la misma localidad, a la que se le atribuye un delito de colaboración necesaria, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Desde finales del mes de julio, dicho cuerpo investigaba las sustracciones de 24 catalizadores en vehículos estacionados en la vía pública de localidades pacenses de Zafra, Los Santos de Maimona, Fuente del Maestre y Villafranca de los Barros.

Con las gestiones practicadas, manifestaciones obtenidas y revisión de imágenes, los agentes determinaron que supuestamente los autores de la oleada de robos perpetrados en un margen de apenas cuatro días se desplazaban desde Minas de Riotinto para apoderarse de estos dispositivos del sistema de escape de los vehículos, de los que extraían los metales valiosos que estos contienen.

El avance de la investigación e identificación de los sospechosos, dos vecinos riotinteños con un amplio historial delictivo, permitió descubrir que operaban también en otros puntos de la geografía andaluza.

Cabe destacar que las personas investigadas se valieron de la cooperación necesaria de una mujer de su misma localidad, quien les prestó el vehículo de su propiedad para desplazarse a los lugares de comisión de las acciones delictivas "a sabiendas del uso que iban a hacer de él los delincuentes".

A raíz de la primera imputación realizada a esta mujer, otros dos grupos de investigación de la Guardia Civil que seguían la pista a hechos idénticos, pudieron implicarlos en 12 delitos de robos adicionales perpetrados en la comarca del Bajo Guadalquivir (Sevilla) y siete delitos en localidades onubenses de la Cuenca Minera.

Con estas últimas actuaciones, la operación 'Libera Fuga' se da por concluida tras lograr el esclarecimiento total de 43 hechos delictivos cometidos en las provincias de Badajoz, Sevilla y Huelva.

Las diligencias instruidas a las tres personas investigadas (dos como autores materiales de los robos y una como cooperadora necesaria), han sido remitidas a la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.