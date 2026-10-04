La Guardia Civil prosigue este domingo la búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Losar de la Vera

Dispositivo de búsqueda del hombre de 68 años desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres), a 4 de octubre de 2026. - GUARDIA CIVIL DE CÁCERES

PLASENCIA (CÁCERES), 4 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha reanudado este domingo el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar al hombre de 68 años que el pasado lunes desapareció junto a su perro en Losar de la Vera.

El dispositivo ha comenzado a las 09,30 horas y ha contado con la participación de agentes de distintas unidades de la Guardia Civil, así como voluntarios, efectivo de Protección Civil y personal del Plan Infoex.

El operativo ha finalizado por el momento, aunque la Guardia Civil prevé retomar esta tarde las labores de búsqueda con la participación de agentes del instituto armado, a fin de localizar al varón desaparecido.