Guardia Civil reconoce la labor de dos agentes del Medio Natural y un piloto del Infoex en la lucha contra los incendios

La Benemérita ha distinguido a los agentes del Medio Natural Andrés Bellido y Alberto Pablos, así como al piloto del helicóptero LE3 Antonio Abrain Blanco - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes del Medio Natural y un piloto del Plan Infoex, adscritos a la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, serán reconocidos este domingo por su labor en la lucha contra los incendios forestales, en el marco de los actos que la Guardia Civil celebrará en la región por la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar.

Los dos agentes del Medio Natural son Andrés Bellido Serrano y Alberto Pablos Álvarez. El primero es reconocido "por su colaboración y perseverancia en la investigación para el esclarecimiento de los numerosos incendios forestales, algunos de ellos grandes (los que afectan a más de 500 hectáreas) ocurridos en las épocas de peligro alto de este año y el anterior, en la demarcación del puesto de Valdecaballeros, en coordinación con la Guardia Civil y el Seprona de Herrera del Duque".

Otorgado por la Comandancia de la Guardia Civil de Badajoz, Bellido asegura recibir este reconocimiento "con mucha ilusión" en la medida en que, señala, "siempre se agradece que aprecien tu trabajo".

Por su parte, Pablos recibirá una distinción honorífica "por su colaboración constante, apoyo desinteresado y elogiable trayectoria de cooperación con la Guardia Civil y, en concreto, con los agentes del Seprona en actuaciones relacionadas con la investigación de incendios forestales y construcciones ilegales en suelo rural", apunta la Comandancia de Cáceres.

(Más información en Europa Press)