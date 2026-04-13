La Guardia Civil sorprende a un conductor con 700 gramos de marihuana y hachís en Oliva de Plasencia

Un agente de la Guardia Civil junto a la droga intervenida en Oliva de Plasencia.E - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en un control para prevenir el tráfico de drogas en la carretera N-630 a la altura de Oliva de Plasencia a un hombre que portaba en su vehículo 700 gramos de marihuana y hachís.

La detención se produjo sobre las 00,00 horas del pasado 10 de abril de 2026, cuando una patrulla realizaba un control de seguridad ciudadana, cuando los agentes interceptaron un turismo en el que viajaban dos hombres, vecinos de Plasencia.

Al iniciar la identificación, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior del vehículo. Tras manifestar los ocupantes que no portaban ninguna sustancia, se procedió al registro del turismo y de sus pertenencias.

En la parte trasera del vehículo fue localizada una bolsa que contenía cogollos de marihuana. Asimismo, en la guantera central se hallaron tres tabletas de resina de hachís, informa la Guardia Civil en una nota de prensa.

La sustancia intervenida fue trasladada al Puesto de la Guardia Civil de Zarza de Granadilla, donde se procedió a su pesaje, arrojando un total de 420 gramos de marihuana y 300 gramos de hachís.

Tras la práctica de las diligencias policiales, el conductor del vehículo reconoció ser el propietario de la droga, procediéndose a su detención como supuesto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia (Cáceres).