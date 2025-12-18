La Guardia Civil vincula los robos en varias oficinas de Correos en Extremadura con la delincuencia común

Archivo - Una oficina de Correos en una imagen de archivo - CORREOS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: jueves, 18 diciembre 2025 17:18
   MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha vinculado los robos cometidos esta madrugada en las oficinas de Correos de las poblaciones pacenses de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía con la delincuencia común.

    Cabe señalar que en el robo en la oficina de Fuente de Cantos, los ladrones sustrajeron la caja fuerte completa, que contenía 14.000 euros y 124 votos emitidos para las elecciones a la Asamblea de Extremadura de este domingo, 21 de diciembre.

   Junto al de esa oficina de Correos, también se han producido robos esta madrugada en las de Santa Amalia y Torremejía, donde sólo se han sustraído artículos comerciales y material de oficina, sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo.

    Estos tres robos se suman a otros dos registrados en los últimos días en las oficinas de Correos de Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, que también están bajo investigación.

   Además, fuentes de la Guardia Civil han asegurado que entre los meses de octubre y noviembre también se han cometido otros cuatro robos en oficinas de Correos.

