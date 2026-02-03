Guardiola cree "urgente" llegar a un acuerdo con Vox y pide voluntad "en el fondo y en las formas"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, atiende a los medios antes de visitar el Hospital Universitario de Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, cree "urgente" llegar a un acuerdo con Vox para formar gobierno en la región y no abocar a los extremeños a una nueva cita electoral, por lo que ha pedido "responsabilidad" y "diálogo", además de una voluntad "en el fondo y en las formas" y atender a la proporcionalidad del resultado de las urnas el pasado 21 de diciembre.

"Creo que es una prioridad que Extremadura tenga un gobierno y lo tenga cuanto antes. Hay un calendario que hay que cumplir. Nosotros respetamos las leyes, las normas, respetamos lo que dice el reglamento y por tanto yo creo que el calendario va apretando y que es urgente que lleguemos a ese acuerdo", ha resaltado.

Así, ha indicado que su agenda está a disposición de la negociación con Vox porque "el único interés es llegar a un acuerdo y que sea el mejor posible para esta región", por lo que está dispuesta a cancelar sus compromisos para sentarse a hablar con la formación que preside Santiago Abascal.

En declaraciones a los medios este martes antes de visitar el Hospital Universitario de Cáceres (HUC), Guardiola ha recordado que el pasado 21 de diciembre, el 43,2% de los extremeños dieron su apoyo al PP, para que la región pueda "seguir creciendo" e "impulsando el cambio que se inició hace dos años y medio". "Esa es mi prioridad y no ha dejado de serlo", ha recalcado.

"Nosotros trabajamos para poder llegar a un acuerdo y hacerlo cuanto antes. Pero esto requiere de voluntad de todas las partes. Una voluntad que hay que demostrar en el fondo y en las formas", ha subrayado la presidenta extremeña en funciones.

En esta línea ha defendido que "el mayor respeto que uno puede demostrar a los votantes de su partido es sentarse a trabajar, a dialogar, para que ese acuerdo se produzca cuanto antes y podamos tener un gobierno fuerte y un gobierno estable, que permita que esta región siga avanzando y siga creciendo y sigamos fortaleciendo los servicios públicos".

"Mi agenda está a disposición de la negociación para sentarme las veces que haga falta, para reunirnos las veces que sean necesarias Y lo que pido es responsabilidad y apelo a esa necesidad de diálogo que necesita tener la otra parte", ha sentenciado Guardiola, que ha recordado que, de momento, se han producido tres reuniones entre PP y Vox para intentar llegar a un acuerdo de gobierno.

Estas tres reuniones le parecen "pocas" a la presidenta en funciones, que cree que hay que "trabajar de manera concienzuda" con documentos encima de la mesa para argumentar las propuestas que se hagan y las contrapropuestas. "Hay que ser rigurosos y serios", ha espetado Guardiola, que ha insistido en que también "hay que atender a esa proporcionalidad que es necesaria para que el acuerdo sea factible".

"Somos la primera fuerza con un 43,2% de los votos. El mensaje de las urnas es muy claro. Sumamos más que toda la izquierda, es decir, tampoco hay alternativa y yo creo que lo responsable en este caso es no abocar a la región a unas segundas elecciones", ha manifestado la presidenta en funciones.

Por todo ello, ha insistido en que urge llegar a un acuerdo para formar gobierno que responda a la "proporcionalidad" de los resultados. "En eso el Partido Popular ha estado desde el minuto uno con ofrecimientos, con llamadas, con disposición de la agenda, con documentos muy trabajados y con ofertas y propuestas que tienen encima de la mesa y que ellos son los que tendrán que valorar", ha concluido.