Guardiola destaca que España "necesita un gobierno responsable y capaz" y llama a que "hablen las urnas"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios en Cáceres
Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios en Cáceres - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 5 octubre 2026 10:06
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   MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido que "España necesita un gobierno responsable y capaz", así como que "dé estabilidad y se dedique a gestionar con un rumbo claro".

   María Guardiola se ha pronunciado de esta forma, en un mensaje a través de redes sociales, tras el anuncio este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones al próximo 29 de noviembre.

    "Extremadura tiene mucho que decir", ha resaltado la presidenta de Extremadura, quien ha instado a que "hablen las urnas" en las próximas elecciones.

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