Guardiola (PP) anuncia una cuota cero para jóvenes autónomos y ayudas para contratar a menores de 30 años

CÁCERES, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este martes que si consigue el gobierno regional el próximo 28 de mayo pondrá en marcha medidas para retener el talento y para atraer "a todo aquel que se ha ido". Así, establecerá una cuota cero para jóvenes autónomos menores de 36 años y pondrá en marcha el programa 'Contrato y Crezco', que consiste en dar ayudas específicas cuando esos autónomos contraten a menores de 30 años.

Además, el PP va a bonificar a aquellas empresas que contraten a los mejores expedientes de su promoción, ya sean expedientes universitarios o de formación profesional. "A nosotros nos obsesiona la retención del talento y a partir del 28 de mayo vamos a intentar que todo el talento que se fue regrese a su tierra porque esto será una región de oportunidades", ha recalcado la líder 'popular'.

Guardiola ha visitado este martes en Cáceres el taller de costura de Juanma Cruz, en el barrio de la Mejostilla, un diseñador extremeño que hace unas semanas regaló a María Guardiola una cazadora diseñada y confeccionada por él mismo de una forma personalizada para la candidata 'popular', con sus siglas grabadas en la espalda y con motivos bordados característicos de Extremadura como las cerezas o las bellotas.

"Yo creo en la juventud, creo en su talento, creo en su fuerza, creo en ese inconformismo, en la rebeldía, en las ganas de cambiar las cosas y por eso nosotros vamos a apostar por el talento joven", ha incidido Guardiola, que ha añadido que el PP no quiere que la gente joven "siga haciendo las maletas y teniéndose que marchar a buscar oportunidades fuera" porque "ellos van a ser los que tiren del carro de nuestro futuro".

TÓMBOLA DEL MAÑO

Respecto a la marcha de la campaña electoral y a las declaraciones del candidato del PSOE, Guillermo Fernández Vara, sobre que el PP es "la tómbola del Maño", Guardiola le ha recordado que "al menos, la tómbola del maño sí que toca a veces".

"La que no toca jamás es la tómbola de Vara por mucho que uno compre papeletas y papeletas y papeletas", ha ironizado. "A mí me parece una falta de respeto que hable de la tómbola del maño el presidente del qué más da. A mí me parece una falta de respeto porque yo creo que nosotros lo que estamos haciendo es aportar soluciones nuevas a los problemas de siempre", ha espetado.

En esta línea, Guardiola cree que el Gobierno de Fernández Vara "sí que es una gran tómbola" en la que "hay muchos regalitos" como "un tren de juguete, un barco pirata capitaneado por Osuna, un macro vertedero, quirófanos inundados y carreteras hundidas".

"Hay muchos regalitos que los extremeños ya saben y ya conocen pero el 28 de mayo las urnas no serán una tómbola. Las urnas serán la posibilidad de los extremeños de elegir un futuro mejor", ha subrayado

DEBATE ELECTORAL

Al ser preguntada por el debate electoral en la televisión autonómica que tendrá lugar este miércoles, día 17, Guardiola ha contestado que "es cualquier cosa menos un debate". "Esto es una conga electoral", ha indicado en alusión al tiempo establecido para cada uno de los diez partidos políticos que hay en juego.

"La verdad es que va a ser muy complicado confrontar programas de gobierno, sobre todo los dos partidos que tenemos opciones a gobernar. Por tanto, lo afronto como siempre con la Extremadura real. Yo voy a hablar de lo que he vivido, de lo que conozco, de lo que piso, de lo que llevo contando unos días y que hemos presentado en un programa que hemos hecho de la mano de los extremeños", ha concluido.