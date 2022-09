Guardiola (PP) avanza que su primera medida si accede al Gobierno extremeño será aplicar una "revolución fiscal"

BADAJOZ, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que quiere una comunidad autónoma que sea "fiscalmente atractiva", y ha indicado que tiene "muy claro" que la primera medida que tomará si accede al Ejecutivo regional será "hacer una revolución fiscal" para que se beneficien las familias de una bajada de impuestos, y que las empresas vean la región "muy atractiva" para invertir.

Guardiola ha sostenido que el modelo fiscal del PSOE "ha cargado contra las clases medias durante décadas" y que en Extremadura no hay grandes fortunas, algo que "es un relato completamente falseado porque ellos necesitan siempre echarle la culpa a alguien".

"Simplemente, no se ha hecho un buen trabajo, no se ha trabajado bien y el socialismo aquí en Extremadura está agotado", ha valorado, para preguntarse qué van a hacer los que llevan 36 años gobernando "que no hayan hecho ya", cuando Extremadura necesita una fiscalidad "adecuada para solventar de una vez por todas nuestros dos problemas estructurales, que son el paro y la despoblación".

