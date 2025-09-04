Guardiola remarca su compromiso con las víctimas terroristas: "Nadie por complicidad o conveniencia puede blanquear"

Foto de familia con la presidenta de la Junta, María Guardiola, en el acto conmemorativo del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas de Terrorismo Extremeñas - EUROPA PRESS

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha reafirmado el "compromiso" de Extremadura con las víctimas del terrorismo a través del "recuerdo, la justicia, la reparación y la dignidad", y ha defendido la importancia de mantener su memoria para que "nadie, por complicidad o por conveniencia, blanquee la barbarie".

"Extremadura no olvida", ha espetado, al tiempo que ha incidido en que "si algo ha enseñado la historia es que la indiferencia mata la esperanza y la memoria alimenta la justicia"; y que ha remarcado que "España no puede permitirse olvidar ni silenciar ni resignarse ante la injusticia o la indiferencia".

De este modo se ha pronunciado Guardiola en el acto conmemorativo del Día de Reconocimiento y Memoria de las Víctimas de Terrorismo Extremeñas celebrado este jueves en Mérida, y en el que se entregarán las Medallas a las Víctimas y a la Defensa de las Víctimas.

"Ni podemos ni queremos olvidar que ETA intentó quebrar con el uso de la violencia más sanguinaria la voluntad del pueblo español", ha subrayado Guardiola, quien ha destacado que "la democracia y la justicia han vencido a la violencia" en un país que "a pesar de las heridas, ha sabido sobreponerse y avanzar" gracias a la "firmeza" de sus instituciones y también al "coraje" de la ciudadanía.

"Frente al odio y la sinrazón, nuestra respuesta va a seguir siendo unidad, solidaridad, defensa de la convivencia, la libertad y el estado de derecho", ha sentenciado la presidenta extremeña, quien ha defendido la memoria no para quedarse "anclados en el rencor" sino "para prevenir, para que nunca más las nuevas generaciones tengan que enfrentarse al horror, al odio y al fanatismo" y "para que nadie, bien por complicidad o por conveniencia, blanquee la barbarie".

