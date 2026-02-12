Guardiola replica a Vox que lo que les separa "es mínimo" y señala que Extremadura no puede esperar"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, atiende a los medios antes de visitar el Hospital Universitario de Cáceres - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha trasladado a Vox que lo que separa a ambas formaciones "es mínimo" por lo que ha considerado que "Extremadura no puede esperar" para tener un gobierno tras las elecciones del pasado 21 de diciembre.

De esta forma replica María Guardiola, a través de redes sociales, a un mensaje del presidente-portavoz de Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, en el que censuraba que desde el PP filtren informaciones "oportunamente manipuladas" e insistía en que "así no vamos a ningún lado".

Unas críticas a las que María Guardiola ha replicado que "no es verdad", ya que "para filtrar eso, que no se corresponde con la realidad, publicaríamos los documentos completos, teniendo en cuenta que la semana pasada autorizaste públicamente que los enseñáramos".

En cualquier caso, señala la presidenta en funciones que no han realizado las filtraciones a las que alude porque entienden que "no aporta al buen fin de las negociaciones".

Así, Guardiola ha reiterado a Vox que "la mano está tendida, la agenda abierta, la voluntad intacta", con la "convicción de que lo que nos separa es mínimo", ha dicho.

"Extremadura no puede esperar", ha urgido la presidenta extremeña, quien ha pedido a Fernández Calle "día y hora" para una nueva reunión con Vox, con "las horas que hagan falta y se le da a nuestra tierra lo que necesita y lo que nos han pedido un 60 por ciento de los votantes", concluye.