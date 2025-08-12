Guardiola sigue "con preocupación" los incendios forestales activos en Extremadura

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una imagen de archivo - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sigue "con preocupación" la evolución de los incendios forestales activos en la región y que ascienden a un total de once.

"Sigo con preocupación el resto de incendios activos en Extremadura, que ha hecho necesario elevar a Nivel 2 el Plan Infoex y a Situación Operativa 2 el Plan Infocaex. Mucha precaución a quienes estén en las zonas afectadas", ha manifestado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Asimismo, y finalizada la reunión del CECOPI unificado entre Castilla-La Mancha y la Junta de Extremadura con motivo del incendio de Navalmoralejo, la presidenta extremeña ha agradecido el "gran trabajo" realizado por todos los intervinientes para estabilizar el perímetro del mismo y la coordinación mantenida entre ambas regiones.

De esta forma, ha reconocido que, "aún queda trabajo por hacer", pero ha señalado que se está "más cerca de que los vecinos puedan volver a sus casas". "Mi agradecimiento a todos ellos por su ejemplar respuesta", ha apuntado.