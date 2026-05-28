Guardiola sitúa la vivienda como "prioridad" en Extremadura con bajada de impuestos y Unidas ve "erradas" sus políticas

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en un pleno en la Asamblea - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha avanzado que durante la legislatura mantendrá la política de vivienda como una "absoluta prioridad", con más construcciones, movilización de suelo, bajada de impuestos, simplificación de trámites y "seguridad jurídica" en la materia.

Así, frente a la "retórica" de la izquierda en materia de vivienda y una ley estatal que a su juicio hace "mucho daño" y lleva a un modelo "fracasado", su Gobierno regional no va a "blanquear" la okupación ni a considerar a los propietarios como "enemigos" ya que "no lo son", sino que promoverá nuevas construcciones e incidirá en medidas de bajadas de impuestos para favorecer el acceso a un hogar en la región.

"Construir más vivienda, movilizar suelo, dar oportunidades a los jóvenes, bajar impuestos, simplificar trámites y dar seguridad jurídica es lo que vamos a hacer", ha espetado Guardiola en respuesta a la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien en el pleno de la Asamblea de este jueves ha cuestionado la "errada" política de vivienda que practica el Gobierno de Guardiola y ha pedido medidas para evitar el "grave problema" de la "especulación".

Así, la presidenta de la Junta ha remarcado que para su ejecutivo la vivienda es una "absoluta prioridad" porque "sin vivienda no hay emancipación, arraigo ni futuro para los municipios"; y ha desgranado algunas de las medidas que desarrollará en esta materia.

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