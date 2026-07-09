Guardiola solicita a la Asamblea no celebrar este año el Debate sobre el Estado de la Región tras el adelanto electoral

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a su llegada al debate sobre el Estado de la Región de Extremadura en junio de 2025 - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha remitido un escrito a la Presidencia de la Asamblea para solicitar que este año no se celebre el Debate sobre el Estado de la Región, tras el adelanto electoral del pasado mes de diciembre y la posterior demora en la constitución en abril del Ejecutivo regional y su toma de posesión el 30 de ese mes.

Argumenta Guardiola que, a tenor de dichas circunstancias, el Gobierno autonómico contaría con un periodo corto de recorrido evaluable en el Debate sobre el Estado de la Región, según explican a Europa Press fuentes del Ejecutivo extremeño.

A esto se suma, añaden las mismas fuentes, el hecho de que en el año 2025 sí se celebró el citado debate correspondiente, por lo que la Asamblea tuvo esa ocasión de "escrutinio" sobre el Gobierno anterior en un año electoral, hecho que resulta "extraordinario".

De este modo, la Junta de Extremadura considera que concurren circunstancias que "desvirtúan" el "sentido original" de la celebración de dicho debate este año, y así lo ha comunicado a la Presidencia de la Asamblea, "dentro del pleno respeto a sus prerrogativas".

En esta línea, la Junta recuerda que el Reglamento de la Asamblea excluye la celebración del citado debate en año electoral, y entiende que "esa previsión responde la lógica de que se trataría de analizar la acción de un gobierno que está a punto de someterse a las urnas o que acaba de constituirse tras ellas".