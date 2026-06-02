Hazte Oír apunta a testigos "vinculados" al PSOE en el juicio a David Sánchez y Manos Limpias que estaban "preparados"

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su salida de la segunda jornada del juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz, - Andrés Rodríguez - Europa Press

BADAJOZ 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización Hazte Oír ha considerado que algunos de los testigos que declararon este pasado lunes en el juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados, "recularon" y lo achaca, entre otras cuestiones, a que "siguen vinculados a la diputación, es decir, al PSOE".

Manos Limpias considera asimismo que "muchos" testigos "han estado preparados de antemano" porque "algunos" han cambiado su versión de las declaraciones que hicieron durante la fase de instrucción. También Iustitia Europa subraya a una serie de testigos que "vinieron a descafeinar" sus declaraciones respecto a la instrucción ante la jueza d instrucción, Beatriz Biedma.

Por su parte, la asociacion Liberum ha valorado que a partir de un documento, según el cual "se le adjudicaba directamente a David Sánchez el puesto y se rechazaba totalmente al resto de candidatos", hubo un "revuelo" porque "nadie" lo conocía, momento en el cual cree que "hay un antes y un después en el procedimiento" porque esta prueba puede ser "determinante".

De esta forma se han pronunciado los abogados de estas organizaciones en declaraciones a los medios a su llegada a la segunda sesión de las declaraciones de testigos este martes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de las actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de las Oficina de Artes Escénicas.

HAZTE OÍR

Por su parte, el secretario general de Hazte Oír y abogado, Javier María Pérez Roldán, ha valorado de la sesión de este lunes que "fue muy bien porque se confirmaron las tesis acusatorias", aunque "recularon los testigos", algo que achaca a dos motivos: "Primero, no hay que descartar la influencia de las cloacas del PSOE, de Leire, que intentó intervenir en Badajoz, y segundo, porque siguen vinculados a la diputación, es decir, al PSOE".

Para Pérez Roldán, "precisamente ese cambio de actitud con respecto a la instrucción lo que hace es reforzar la tesis acusatoria", mientras que de la jornada de este martes esperan que "aún vaya mejor", porque han propuesto muchos testigos que tienen que declarar por parte de las defensas y creen que "van a acreditar aún más que hay una trama detrás". "Eso para nosotros cada vez es más evidente".

MANOS LIMPIAS

En nombre de Manos Limpias, Yulia Ivanistova, ha valorado sobre la sesión de este lunes que han visto y consideran que "algunos" testigos han cambiado su versión respecto a la instrucción y que "se notaba muchísimo que estaban muy bien preparados". Así y sobre los directores del conservatorio o los funcionarios que hablaron sobre la tramitación de la plaza o el proceso de adjudicación, ha apuntado que "mantenían esa línea, digamos, de defensa, que todo era impecable", o que "no había ningún error" ni "maldad" en el proceso.

En todo caso, extraen aspectos que apoyan su línea de acusación, ante lo que ha detallado un informe-propuesta según el cual "básicamente" en el currículum que consta en el procedimiento de David Sánchez hay "literalmente" un "copia y pega de un trozo del informe, pero dentro de su currículum". "No podemos explicar cómo apareció este trozo en el currículum de un candidato, y luego este mismo texto aparece en el informe-propuesta", ha matizado.

IUSTITIA EUROPA

El abogado de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha valorado que la jornada de este pasado lunes arrancó con una serie de testigos que "vinieron a descafeinar" sus declaraciones respecto a la instrucción, mientras que por la tarde pudieron "acreditar" que la UCO "constató" que existía otro informe de valoración respecto de los candidatos que "por lo menos hasta el 25 de noviembre del 2021 estuvo en la diputación".

Además, "es a partir de esa fecha cuando, de manera sorpresiva, desaparece del expediente y la diputación decide incorporar unas nuevas actas y unos nuevos informes de valoración de los candidatos", ha dicho.

"La Guardia Civil encontró en los correos electrónicos incautados ese informe de valoración que, sorprendentemente, se encuentra en la ficha del currículum de David Sánchez a partir del folio cuarto hasta el séptimo", lo que "llama poderosamente la atención" al ser "un documento que es inexistente a fecha de hoy en el expediente administrativo".

Ante esta situación, ha considerado que o "había dos informes de valoración y se incorporó uno y después el otro desapareció" o "peor aún", "otra hipótesis", que "a la vista de ese informe y que se daba como no concurrente a 10 de los 11 aspirantes, se decidió por parte de la diputación realizar otro donde se diera a seis aptos y a cinco no aptos, lo cual sería todavía mucho más grave" e "indiciariamente acreditaría" que "por lo menos" en la creación del puesto "hubo disposiciones administrativas que presuntamente vulneraron el Código Penal" y podría ser "indiciaria" de un delito de prevaricación".

LIBERUM

Finalmente, y desde la Asociación Liberum, Alexis Aneas, acompañado de Inmaculada Jaén, ha puesto el foco en que el lunes por la tarde sucedió "uno de los acontecimientos más importantes" cuando instaron al tribunal a que expusiera un documento en la pantalla para que uno de los testigos que formaba parte de la comisión de evaluación pudiera tener acceso al mismo.

Dicho documento era "importante" porque "se ocultó a la jueza instructora por parte de los acusados y de la administración" y fue "descubierto" por la UCO.

Se trata, explica, de un hilo de correos electrónicos entre diferentes acusados y testigos de la diputación en el que había un word del que "se decía que el documento adjunto iba a ser fiel reflejo al 100 por cien del papel" y en el mismo "se le adjudicaba directamente a David Sánchez el puesto y se rechazaba totalmente al resto de candidatos".

Al respecto, cree que "se ocultó" porque "era demasiado evidente que nadie hubiera pasado el primer corte y que directamente se le adjudicara el puesto a David Sánchez".

Ha añadido que "se elaboró un segundo acta" que se incorporó al expediente administrativo y se aportó por la administración a la jueza instructora. Además, en el expediente se ve el currículum de Sánchez "y, curiosamente, inmediatamente después" aparece "la misma plantilla que se utilizó en el documento oculto", ha detallado, junto con que este martes quieren reafirmar este asunto que consideran "un indicio suficiente de los supuestos delitos" en el sentido de que "se ocultó adrede que ya se había dado el puesto para dar una apariencia de legalidad y de libre competencia".