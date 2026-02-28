Herida leve una mujer de 42 años tras ser atropellada en Plasencia

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Imagen de archivo - CONSALUD.ES - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 42 años ha resultado herida de carácter leve, tras ser atropellada en la noche de este pasado viernes en la localidad cacereña de Plasencia.

Los hechos han sido registrados sobre las 23,00 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura recibió una llamada en la que se le alertaba de un atropello en la calle Obispo Valera.

Por cuenta del accidente, la herida ha sido trasladada policontusionada al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, según ha informado el Centro 112 Extremadura.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado una unidad medicalizada de emergencias del Servicio Extremeño de Salud, así como efectivos de la Policía Local de Plasencia.