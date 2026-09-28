Una herida con un trauma en la cara y fractura de húmero tras la colisión de dos vehículos en Zafra

Archivo - Hospital de Zafra en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 48 años ha resultado herida este lunes con un trauma en la cara y fractura de húmero en la colisión entre dos vehículos en la incorporación a la A-66 en Zafra.

El siniestro se ha registrado a las 16,30 horas y hasta el lugar del mismo se ha desplazado una unidad medicalizada y efectivos de servicio de la Guardia Civil y del equipo de emergencia de la A-66.

La herida, tras ser asistida, fue trasladada al Hospital de Zafra, donde ingresó en estado "menos grave", según los datos aportados por el 112 de Extremadura.