Herida con un trauma craneal una mujer de 74 años tras ser atropellada en Cáceres

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 74 años ha resultado herida de carácter "menos grave" con un trauma craneal, tras ser atropellada este sábado en la ciudad de Cáceres.

El accidente ha sido registrado minutos antes de las 11,30 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido atropello en la calle Arsenio Gallego Hernández de la capital cacereña.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde la herida ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres, se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencias y efectivos de la Policía Local, según informa en Centro 112.