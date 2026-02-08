Herido un agente de la Policía Local de Brovales (Badajoz) tras recibir un disparo de escopeta

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL - Archivo

BADAJOZ, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Local de Brovales, pedanía de la localidad pacense de Jerez de los Caballeros, ha resultado herido al recibir un disparo de escopeta este domingo.

Los hechos han ocurrido en la tarde de este domingo, abriendo por cuenta de ellos una investigación la Guardia Civil.

Según han confirmado fuentes de ese mismo cuerpo de seguridad a Europa Press, el agente de la Policía Local presenta heridas de carácter leve a causa del referido disparo.