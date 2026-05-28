Un hombre y una mujer fallecen en el choque entre un coche y un camión en la antigua N-5, cerca de Trujillo

Imagen del accidente de tráfico que se ha producido en la antigua Nacional V a la altura de Trujillo (Cáceres), a 28 de mayo de 2026.- CRUZ ROJA EN EXTREMADURA

TRUJILLO (CÁCERES), 28 May. (EURPOA PRESS) -

Un hombre y una mujer que viajaban en un turismo han fallecido este jueves al chocar con un camión, cuyo conductor ha resultado ileso, en la antigua carretera N-5, cerca de la localidad cacereña de Trujillo.

Según los datos aportados por la Guardia Civil, el accidente se ha producido sobre las 13,50 horas de este jueves, cuyas causas están en investigación por parte del Subsector de Tráfico.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado un helicóptero medicalizado y una unidad de Soporte Vital Básico del Servicio Extremeño de Salud (SES), así como una ambulancia convencional de Cruz Roja, y dotaciones de Bomberos y de Guardia Civil.