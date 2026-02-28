Un hombre es trasladado en helicóptero al Universitario de Cáceres tras sufrir un accidente de quad en Garciaz

Archivo - Exterior del Hospital Universitario de Cáceres. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha resultado herido de carácter "menos grave", tras sufrir un accidente con un quad este sábado a la altura de la localidad cacereña de Garciaz, por cuenta del cual ha sido trasladado en helicóptero al Hospital Universitario de Cáceres.

Los hechos, por los cuales el varón ha resultado politraumatizado, han sido registrados en la salida hacia Aldeacentenera, cerca del tanatorio, sobre las 13,30 horas, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del suceso, también se ha trasladado personal del punto de atención continuada de Zorita, así como una patrulla de servicio de la Guardia Civil.