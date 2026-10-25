Hortelaria cierra su edición más multitudinaria con casi 12.000 asistentes

Entrega de La Riñonera de Oro 2026 en el Festival Horteralia de Cáceres. - FESTIVAL HORTELARIA

CÁCERES 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Horteralia ha cerrado su XV edición batiendo su récord de participación, con casi 12.000 asistentes a lo largo de las dos jornadas que ha durado el festival, y con Camela como uno de los grandes protagonistas de la fiesta.

Con los abonos y las entradas del sábado agotados, el evento ha vuelto a reunir a público llegado de distintos puntos de España en una celebración donde los estilismos imposibles, llenos de brillos y color han sido un año más parte del espectáculo.

"Quince ediciones después, Horteralia sigue creciendo con una identidad que sus asistentes alimentan dispuestos a cantar, bailar, reírse de uno mismo y sacar del armario aquello que difícilmente encontraría otra ocasión para lucirse", ha resaltado la organización del festival.

CAMELA, UNA CITA PENDIENTE

La presencia de Camela era una de las grandes apuestas de esta edición. Angeles Muñoz y Dioni Martín han hecho vibrar al público de Horteralia con su sonido inconfundible y letras que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Con ellos se han vivido algunos de los grandes momentos de la noche, cuando han interpretado temas como 'Lágrimas de amor', 'Sueño contigo' y, sobre todo, 'Cuando zarpa el amor'. Esta última ha dejado una de las imágenes del festival, cuando una lluvia de globos ha caído sobre el público, que coreaba en ese momento uno de los estribillos más reconocibles de su repertorio.

Otro de los momentos de la jornada se ha producido con Los Desgraciaus que, tras su actuación en el escenario, se han dirigido a la atracción de los coches de choque del recinto para compartir allí de nuevo con el público del festival 'Los coches chocones', uno de sus temas más reconocidos.

Además, Patricia Manterola ha puesto a bailar a los 'hortefans' con su icónico 'Que el ritmo no pare' y Los Inhumanos han subido al escenario sus letras cargadas de sátira y humor. Orquesta Nueva Línea, Sharonne, y el regreso al festival de Nebulossa han completado una programación del sábado cargada de ritmos latinos, pop rock y formas muy diferentes de entender la fiesta.

También Cherri Coke y el equipo de animación de Horteralia han acompañado una jornada en la que el espectáculo se ha extendido más allá de los conciertos.

LA RIÑONERA DE ORO Y LAS HOMBRERAS DE PLATA

Uno de los grandes momentos para el público ha llegado un año más con la entrega de la Riñonera de Oro y las Hombreras de Plata, dos premios que condensan la personalidad del festival. El paso de los asistentes por el 'Photocall del Postureo' ha vuelto a convertir este espacio en una pasarela por la que han desfilado la originalidad, el descaro y la capacidad de sorprender junto a lentejuelas, transparencias, plumas, estampados imposibles o pelucas.

El veredicto del público ha otorgado La Riñonera de Oro a la propuesta de La Moño, una fantasía de traje de faralaes con transparencias, luces led, ganchillo y una riñonera. Todos esto, complementado con un tocado que integraban una antigua tele coronada por una flamenca.

Por su parte, las Hombreras de Plata han recaído en La Ganchillo, con un atuendo que hacía honor al nombre con vestido y bolso de ganchillo y una horquilla XXL sobre la cabeza, también de ganchillo.

La diversión ha continuado entre concierto y concierto con las atracciones del recinto y el rotundo éxito de las nuevas incorporaciones, como el escenario de karaoke. La capilla de bodas al estilo de Las Vegas, los coches de choque, el mercadillo kitch, la zona arcade y el espacio de tatuajes han completado ese recorrido por un festival que invita a jugar y dejarse llevar.

El festival cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, a través de la Fundación Extremeña de la Cultura.