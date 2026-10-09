El Hospital de Mérida incorpora una técnica mínimamente invasiva para pacientes con dificultad para ingerir alimentos

Equipo del HOspital de Mérida - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Mérida ha incorporado a su cartera asistencial la 'Miotomía Endoscópica Peroral' (POEM), una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento de la acalasia, una enfermedad poco frecuente y afecta al funcionamiento del esófago y dificulta el paso normal de los alimentos desde la boca hasta el estómago.

Los pacientes que la padecen pueden presentar dificultad progresiva para tragar alimentos sólidos y líquidos, regurgitación, dolor torácico y pérdida de peso, síntomas que pueden repercutir de forma significativa en su calidad de vida, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En este sentido, la técnica POEM, que se realiza por vía endoscópica y sin necesidad de incisiones quirúrgicas externas, permite "actuar directamente sobre la musculatura responsable de la obstrucción mediante un endoscopio flexible introducido por la boca, evitando incisiones externas".

Su incorporación ha requerido formación específica en técnicas de endoscopia terapéutica avanzada, equipamiento especializado y un proceso de implantación progresivo, para lo cual trabajan de forma conjunta los profesionales del Servicio de Aparato Digestivo, Anestesiología y Enfermería.

Desde su puesta en marcha, se han realizado con éxito diez intervenciones, y se están atendiendo tanto a pacientes del Área de Salud de Mérida como de Llerena-Zafra, Don Benito-Villanueva y Plasencia.