Los hospitales de Extremadura tienen nueve pacientes hospitalizados con gripe, que no ha alcanzado el nivel epidémico

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de Extremadura tiene ingresados actualmente nueve pacientes por gripe, si bien el número de casos que se han producido en la región no ha llegado a alcanzar niveles epidémicos en la presente campaña.

Así lo ha indicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en respuesta a las preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa sobre el cáncer en Mérida, donde ha subrayado que se esperaba un incremento de casos con respecto a la campaña de 2021.

Un incremento de la incidencia de gripe que ya había advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se iba a producir, pero que no obstante no preocupa dada su incidencia, que no ha llegado "en ningún momento" en esta campaña a ser declarada epidemia.

Así lo indican los datos recabados por el sistema de vigilancia, que está actuando como todos los años, monitorizando los casos, según ha explicado Vergeles.

Por otro lado, preguntado por las hospitalizaciones que deja la pandemia de Covid-19, ha señalado que el número de pacientes ingresados este pasado miércoles era de 76 personas, lo que se traduce en el que la enfermedad grave se mantiene en un "nivel bajo", motivo por el que no se muestra preocupado a pesar de que se hayan eliminado las cuarentena para los casos positivos.