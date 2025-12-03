Las Hurdes presenta en Madrid su oferta turística y gastronómica

Archivo - Meandro El Melero, en Las Hurdes - TURISMO DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes públicos y privados responsables de la promoción de Las Hurdes como destino turístico han presentado su amplia oferta turística a agencias de viajes, promotores de actividades de ocio y medios de comunicación en la Casa de Extremadura en Madrid, de la mano de la Junta de Extremadura.

La jornada, celebrada este martes, ha contado con la participación del director general de Turismo, Óscar Mateos, quien ha señalado que Las Hurdes representan un modelo de turismo que suma naturaleza, cultura y autenticidad, y que encaja plenamente en la apuesta de Extremadura por un turismo sostenible y de calidad.

Además, ha destacado la importancia de "seguir abriendo oportunidades para que el destino gane presencia en catálogos, circuitos y prescripción profesional".

En la jornada también han participado el presidente de AdicHurdes, José Luis Azabal, y la presidenta de la Asociación de Turismo de Las Hurdes (Athur), Victoria Rodrigo.

La primera sesión se ha centrado en el trabajo de diferentes instituciones para el reconocimiento y la proyección de Las Hurdes a través de iniciativas como la candidatura a Paisaje Cultural Patrimonio Mundial de la Unesco, además de su impulso como Destino Turístico Starlight, Destino Turístico Inteligente o Reserva de la Biosfera.

En este bloque, José Luis Azabal y Manuel Marcos, presidente y gerente de AdicHurdes, han subrayado los atractivos y recursos turísticos asociados a la naturaleza, la cultura y las tradiciones de la comarca, poniendo el acento en su autenticidad y su diversidad de propuestas.

El segundo bloque ha puesto el foco en las experiencias turísticas que ya se pueden disfrutar en Las Hurdes, a través de los Centros de Interpretación, las rutas culturales y temáticas, la observación astronómica, la apicultura y la gastronomía, así como de celebraciones y propuestas como el Carnaval Hurdano o La Enramá, y proyectos como 'Las Hurdes de leyenda'.

La jornada ha concluido con una degustación gastronómica bajo el eslogan 'Las Hurdes no solo se miran, se sienten', que ha acercado al público la esencia de la comarca a través de productos y gastronomía hurdana.

Así, los asistentes han podido degustar miel y aceite de las Hurdes, además de migas hurdanas, limón hurdano, matajambres, patatas meneás y cabrito, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Con esta presentación en Madrid, la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura busca "reforzar el posicionamiento turístico de la región en general y de las Hurdes en particular" y abrir nuevas oportunidades para consolidar su presencia en circuitos turísticos, con el impulso de un modelo de turismo "sostenible y de calidad".