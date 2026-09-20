Las Hurdes viajará a finales de octubre al territorio de las ánimas con las jornadas 'Cuando los muertos vuelven'

Cartel de las jornadas 'Cuando los muertos vuelven' que se celebran en la comarca de Las Hurdes del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026. - ADIC-LAS HURDES

Será durante el fin de semana del 30 de octubre y el 1 de noviembre

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

La comarca de Las Hurdes se prepara para viajar al territoio de las ánimas las leyendas y las antiguas tradiciones del tiempo de difuntos con las jornadas 'Cuando los muertos vuelven', que durarán tres días, del 30 de octubre al 1 de noviembre.

La cita reunirá a algunos de los principales especialistas en mitología, antropología, tradición oral y cultura de la muerte en torno a un programa compuesto por conferencias, pero también por rutas nocturnas, seranos, personajes tradicionales y antiguas formas de celebrar el tiempo de difunto, según ha informado en un comunicado el Grupo de Acción Local de Las Hurdes (Adic-Hurdes), encargado de organizar las jornadas.

"Hay lugares en los que hablar de la muerte significa hablar, inevitablemente, de la vida. Las Hurdes es uno de ellos. Durante siglos, sus alquerías han conservado relatos sobre ánimas que regresan, seres que anuncian la muerte, aparecidos, cortejos de difuntos y criaturas que parecen habitar esa frontera incierta que separa este mundo del otro. Pero también han sobrevivido costumbres comunitarias, celebraciones, petitorios, reuniones alrededor del fuego y formas de recordar a quienes ya no están", ha trasladado el presidente del Grupo de Acción Local, José Luis Azaval Hernández.

El encuentro, además, se ha fijado para una fecha en el que numerosas culturas europeas situaron simbólicamente el regreso de los muertos y durante los cuales las comunidades establecieron ritos para recibirlos, recordarlos, alimentarlos o protegerse de ellos.

La sede principal del evento será el Centro de documentación de Las Hurdes, situado en Pinofranqueado. Para poder asistir al evento, se ha dispuesto un formulario para que las personas interesadas en asistir al mismo puedan hacer su inscripción, que es gratuita y estará abierta hasta el que se cubra el aforo limitado a 100 personas.

Entre las actividades previstas destacan un serano tradicional en honor a las 'Ánimah Bentidah', con productos tradicionales, música y relatos; la ruta nocturna 'Noche de Ánimas en Las Hurdes', por la alquería de La Sauceda; conferencias sobre mitos, ritos, muerte y tradición oral; un desfile de personajes mitológicos hurdanos y recuperación de figuras del imaginario popular; y un gran serano de la Calvochá, en Mesegal, con hoguera, danzas, canciones, petitorio y ofrendas, entre otras.