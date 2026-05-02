El incendio de un camión obliga a cortar el tráfico en la autovía A-66 a la altura de Mirabel

Bomberos extinguen el incendio de un cambio de paja en la A-66 a la altura de Mirabel (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión que transportaba paja ha obligado a cerrar el tráfico en la autovía A-66, en ambos sentidos, a su paso por Riolobos y Mirabel (Cáceres).

El incendio se ha producido en el kilómetro 491, en sentido sur. El incendio se produjo este pasado viernes, pero la vía sigue cerrada este sábado.

Como medida alternativa, se ha habilitado un desvío en el kilómetro 489, a la altura de la salida de Mirabel.

En el lugar actúan patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y de Seguridad Ciudadana, así como efectivos de bomberos.