El Infoex da por controlado el incendio forestal de Hornachos

Incendio forestal declarado en Hornachos, a 31 de mayo de 2026. - PLAN INFOEX

MÉRIDA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) ha dado por controlado el incendio forestal de Hornachos, que obligó este pasado sábado a activar el nivel 1 de peligrosidad por posible afección a una carretera y a viviendas aisladas.

El Infoex, a través de sus redes sociales, ha anunciado este domingo que se da por controlado, tras lograr detener el avance del fuego al consolidar el perímetro, y que la evolución es favorable. El incendio está afectando a matorral y monte bajo, agrega en su mensaje.

En el terreno trabajan medios tanto del Plan Infoex como de la Diputación de Badajoz y hay desplegados tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos agentes del medio natural y dos maquinarias pesadas.

Ya en la noche de ayer, en torno a las 22,20 horas, el Infoex anunciaba la desactivación del nivel 1 gracias a la evolución favorable del incendio.

CAMPILLO DE LLERENA

Este pasado sábado, en torno a las 21,00 horas, el Infoex también comunicaba que desactivaba el nivel 1 en el otro incendio del que informaba ayer, el de Campillo de Llerena. En este caso, el nivel 1 se había declarado por la cercanía de edificaciones aisladas.

El plan autonómico contra incendios informaba de que la evolución era favorable y que no había frentes activos que lo hiciesen avanzar.

En este caso, también se encontraban trabajando medios del Plan Infoex y de la Diputación Provincial de Badajoz, con tres unidades de bomberos forestales terrestres, una helitransportada, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y un helicóptero.