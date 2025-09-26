Ingresan en prisión dos detenidos por robar tres veces en un mismo bar de Cabeza del Buey

CABEZA DEL BUEY (BADAJOZ), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de la localidad pacense de Don Benito, acusados de robar tres veces en el mismo bar de Cabeza del Buey, localidad en la que se desplazaban en tren para cometer los robos.

Fue la pasada semana, cuando agentes de la Guardia Civil de Cabeza del Buey tuvieron conocimiento de que se acababa de cometer en un bar de la localidad, donde los autores de la acción delictiva habían accedido al establecimiento tras fracturar la puerta, tras lo que habían violentado las máquinas recreativas para apoderarse de su recaudación.

Así, y ante las sospechas de que los ladrones pudieran abandonar la localidad en transporte público, se desplazó una patrulla hasta la estación de tren de Cabeza del Buey, donde localizaron a los dos supuestos autores del robo, ya en el interior de uno de los vagones.

Una vez identificados, ambos vecinos de Don Benito y con numerosos antecedentes policiales, se inspeccionaron sus pertenencias, entres las que se les intervino, además de las herramientas utilizadas en la comisión del robo, un total de 289 euros que supuestamente acababan de sustraer de las máquinas instaladas en el establecimiento, según informa la Guardia Civil en nota de prnsa.

Tras la detención y gestiones practicadas en el transcurso de la investigación, los agentes lograron implicarlos a los dos detenidos en otros dos robos cometidos en el mismo establecimiento en mayo y agosto, en los que emplearon el mismo 'modus operandi', y en los que supuestamente se habrían apoderado de unos 9.000 euros.

Las diligencias instruidas junto con los detenidos han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en Castuera, quien decretó el ingreso en prisión de los dos detenidos.