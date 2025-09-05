Ingresan en prisión un hombre y una mujer por tener un "supermercado" de droga en su domicilio en Cáceres

CÁCERES, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional adscritos a la Comisaría Provincial de Cáceres han detenido el pasado 22 de agosto a dos personas por su presunta autoría de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas, tras ser descubiertos con un "supermercado" de droga en su domicilio en la capital cacereña.

Los detenidos, una mujer de 36 años de edad, y un hombre de 39 años, ambos con antecedentes, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado el ingreso en prisión de ambos.

La investigación comenzó a raíz de la recepción de informaciones relativas a la existencia de una persona, domiciliada en la barriada del Junquillo de Cáceres, que pudiera estar traficando con diversas sustancias estupefacientes.

Los agentes tuvieron conocimiento del robo en varios trasteros en el residencial donde supuestamente vivía esta persona, sospechando que le habrían intentado "dar un vuelco" en su trastero, lugar donde podría ocultar la droga, pero se equivocaron de trastero.

Los policías en sus labores de investigación de estos robos se pusieron en contacto con él, a fin de que les mostrara su trastero y otro que tenía alquilado, y en el servicio de vigilancia establecido observaron cómo minutos después de hablar con la Policía, la pareja del investigado accede a uno de los trasteros y sale portando una gran bolsa con sustancia estupefaciente, y tras lo cual fue detenida.

Al momento, bajó también el investigado, que también fue detenido, informa en nota de prensa la Policía Nacional.

Con la preceptiva autorización, se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio de ambos, y se intervinieron finalmente un total de 927 gramos de cocaína, ocho kilos de hachís, 124 gramos de MDMA, más de 1700 euro, tres básculas de precisión, una envasadora, y múltiples bolsas de distintos tamaños.