Un instituto de Guareña y otro de Mérida, entre los galardonados con los premios Alianza Steam-Niñas en Pie de Ciencia

MADRID/MÉRIDA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El IES Eugenio Frutos de Guareña (Badajoz) ha obtenido el primer puesto en los Premios Alianza Steam-Niñas en Pie de Ciencia', y el IES Santa Eulalia de Mérida (Badajoz) ha logrado el segundo lugar, en ambos casos en la categoría de Educación Secundaria y Bachillerato.

Se trata de uno premios concedidos por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, y que junto a los galardones 'Vivir, sentir y contar la democracia: España en libertad. 50 años', ha reconocido a proyectos presentados por 31 centros educativos repartidos por toda España y al equipo del Liceo Español Cervantes de Roma (España), único ganador extranjero.

Los galardones 'Alianza Steam-Niñas En Pie de Ciencia' reconocen los trabajos y proyectos que fomentan las vocaciones científicas en niñas y jóvenes. En total, se reparten en cinco categorías: Educación Infantil y Primaria; Educación Secundaria y Bachillerato; Formación Profesional (FP) de Grado Medio; FP de Grado Superior; y entidades y organizaciones.

Los primeros premios están dotados con 5.000 euros cada uno, los segundos con 3.000 euros y los terceros con 2.000 euros. Más allá de ello, todos los proyectos están recogidos en una publicación accesible en la web de la Alianza. Los centros galardonados en Educación Infantil y Primaria son el CPI Ana María Navales, Zaragoza (primer premio), CEIP Mestre Martínez Alonso, de Mos, Pontevedra (segundo premio) y CEIP 19 de julio de Bailén, Jaén (tercer premio).

