Investigado el presunto autor de varios robos en un establecimiento de La Coronada valorados en 80.000 euros

Un agente de la Guardia Civil inspecciona el establecimiento objeto de los robos. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un vecino de la localidad pacense de Villanueva de la Serena, con un amplio historial delictivo, por su presunta implicación en los robos continuos perpetrados en una misma empresa de hostelería ubicada en La Coronada (Badajoz).

Desde el pasado mes de marzo la Guardia Civil tenía conocimiento de los robos sucesivos que se estarían cometiendo en el citado club, actualmente sin actividad comercial.

El autor accedía tras forzar la valla perimetral y la puerta de acceso, así como otras existentes en el recinto, donde se apoderó principalmente de cableado de cobre perteneciente a la instalación eléctrica y electrodomésticos, así como otros efectos, valorado en unos 80.000 euros, ocasionando además "cuantiosos daños que impedirán al propietario poner nuevamente en producción el negocio", señala la Guardia Civil en nota de prensa.

Los investigadores intensificaron las inspecciones en establecimientos próximos dedicados a la gestión de residuos, al tratarse de material susceptible para su venta y entrega en este tipo de centros, de tal forma que, durante estos dos últimos meses, los agentes detectaron diferentes entregas de material coincidente con el sustraído en una empresa de reciclaje de Villanueva de la Serena.

Una vez examinada la documentación existente, se pudo constatar la implicación de un villanovense con un "amplio historial delictivo", quien, tras perpetrar los robos, transportó el material sustraído y lo entregó para su venta de manera fraccionada, para evitar que fuera detectado con facilidad, en la empresa gestora de residuos.

Con las pruebas incriminatorias reunidas, la pasada semana fue localizado y se le instruyeron diligencias por su implicación en los robos a la empresa de La Coronada, que han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villanueva de la Serena.