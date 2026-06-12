Investigados dos vecinos de Mérida por sustracción de cerca de 80 paquetes de reparto valorados en 1.700 euros

La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Mérida por sustracción de envíos de paquetería de reparto - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos vecinos de Mérida como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida y hurto en grado de tentativa de paquetería en reparto.

Los hechos han tenido lugar la mañana del pasado día 7 de junio, cuando en dispositivos de servicios establecidos de vigilancia y control de velocidad, los agentes observaron a dos vehículos detenidos en el arcén de la carretera N-5 dentro del término municipal emeritense.

Junto a ellos, dos personas realizaban el traspaso de numerosos envíos de paquetería desde una furgoneta supuestamente en reparto hacia un turismo particular. Ante los hechos descritos y el riesgo que suponía la realización de esta operación sobre la vía pública, se identificó a los mismos, dos vecinos de la ciudad de Mérida.

De las gestiones practicadas durante el transcurso de esta actuación con la empresa responsable del transporte, se pudo constatar que no existía autorización alguna para efectuar el traslado de los paquetes a otro vehículo, ni se había comunicado incidencia alguna que justificara dicha acción, pudiendo determinar que los implicados supuestamente pretendían apropiarse de un total de 76 paquetes valorados en unos 1.668 euros, señala en nota de prensa la Guardia Civil.

Con las pruebas incriminatorias, a ambos jóvenes se instruyeron diligencias como investigados por su presunta implicación en un delito de apropiación indebida y tentativa de hurto, que han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en Mérida.

Además, al conductor del vehículo particular se le investiga por un delito contra la seguridad vial, al carecer de permiso de conducción al no haber obtenido nunca la correspondiente autorización administrativa.

Esta actuación ha permitido la recuperación de la totalidad de la mercancía intervenida, evitando su sustracción y garantizando que los envíos continuaran la cadena de distribución prevista hasta su entrega a los legítimos destinatarios.