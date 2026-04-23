Investigan unas supuestas detonaciones registradas esta tarde en el barrio de San Roque de Badajoz

BADAJOZ, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga unas presuntas detonaciones registradas en la tarde de este jueves, día 23, en la zona de la barriada de San Roque y el parque del Rivillas en la ciudad de Badajoz.

Los hechos se han producido a primera hora de la tarde, cuando "se han oído posibles detonaciones entre distintas personas" en el entorno de San Roque y el Rivillas, según indican fuentes de la Policía a Europa Press, que añaden que "se han producido presuntamente unas detonaciones" y están trabajando en este sentido.

Al respecto, efectivos policiales están trabajando sobre el terreno, según las mismas fuentes, que no pueden aportar más detalles sobre estos hechos registrados pasadas las 15,30 horas.