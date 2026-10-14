El IPC sube al 5,3% en Extremadura en septiembre

Archivo - Surtidores de combustible en una gasolinera - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 5,3 por ciento en Extremadura en septiembre en tasa interanual, 1,1 puntos por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan tres meses de subidas en Extremadura. En términos mensuales, la inflación en Extremadura ha aumentado un 0,7 por ciento, mientras que en lo que va de año la subida llega al 3,8 por ciento.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos transporte, un 11,6 por ciento más que en septiembre de 2025 (+0,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vestido y calzado, un 9,3 por ciento (+10,2 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,6 por ciento (+1,3 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 4,5 por ciento (+0,2 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 2,4 por ciento (+0,6 puntos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 2,5 por ciento (+4,3 puntos); información y comunicaciones, un 2,9 por ciento (+0,4 puntos) y enseñanza, un 3,1 por ciento (-0,3 puntos).

A nivel nacional, el IPC ha aumentado un 0,3 por ciento en septiembre en relación al mes anterior y ha elevado 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9 por ciento.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla-La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria (5,4%). En el lado contrario se han situado Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Cataluña(4,5%).

Los precios han aumentado en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla - La Mancha (+0,8%) donde más han crecido, mientras que en el lado contrario se han situado Euskadi (+0,5%) Cataluña (+0,5%) y Aragón (+0,5%).

(Más información en Europa Press)