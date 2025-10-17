Jaime de los Santos (PP) pide que Sánchez asuma su responsabilidad energética y acceda a negociar la prórroga de Almaraz

ALMARAZ (CÁCERES), 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga fin a su "política ideológica" con la nuclear y que, por el contrario asuma su "responsabilidad" en materia energética y acceda a sentarse a negociar la continuidad de la Central de Almaraz (Cáceres).

Tras defender que las energías renovables "son imprescindibles pero no bastan", sino que la energía nuclear también es "imprescindible", ha reclamado a Sánchez que se tome "en serio" la reclamación de la continuidad de Almaraz y también las "necesidades" de España en materia energética. "Y que se deje de hacer política ideológica, única y exclusivamente ideológica", ha apuntado.

De este modo lo ha señalado en declaraciones a los medios antes de visitar este viernes en Almaraz (Cáceres) a alumnos de FP que se están formando en la Central Nuclear, y donde también ha advertido de que la política "ideológica" de Pedro Sánchez en esta materia supone también a su juicio "corrupción política", ya que el cierre de las plantas nucleares "va en contra del bienestar de los ciudadanos".

"Cuando hablamos de corrupción y en el gobierno de Pedro Sánchez hablar de corrupción es hablar de casi todas sus acciones, se nos olvida la otra corrupción, la corrupción política que por ser ideológica va en contra del bienestar de los ciudadanos y eso es el cierre de Almaraz", ha espetado.

Además, ha rechazado el "acuerdo espurio, oscuro" por el que el presidente del Gobierno "ha permitido que las centrales nucleares catalanas sí puedan seguir manteniendo su vida útil", algo que a su juicio supone "una demostración más de hasta qué punto no le importan por igual todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, y demostrando una vez más desde su perspectiva que los catalanes deben ser ciudadanos de primera mientras que los extremeños no".

